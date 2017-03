Virgin Radio met en place le concours national Virgin Radio Project.

Depuis hier, Virgin Radio met en place un concours national de grande ampleur ouvert à tous, dans 11 villes de France.

Virgin Radio propose à travers cette opération unique, à tous les passionnés de musique de réaliser leur rêve : passer sur son antenne et signer un contrat avec le label Tôt ou Tard

Roberto Ciurleo, Directeur Délégué de Virgin Radio : "Depuis le positionnement "Pop Rock Electro" de Virgin Radio, nombre d'artistes ont été découverts et mis en avant sur l'antenne. Comme par exemple, Vianney, Christine and The Queens, Kungs, Ofenbach, Petit Biscuit, The Avener, Feder etc… Nous souhaitons aujourd'hui accélérer le mouvement et permettre à de jeunes artistes non signés d'accéder à notre réseau et nos auditeurs. La radio a vocation à faire découvrir des artistes et les mettre en avant. Avec cette opération de grande ampleur, Virgin Radio fait savoir publiquement que nous sommes là pour eux et que nous souhaitons leur permettre d'accéder à ce réseau, ainsi qu'aux maisons de disques".

Vincent Frèrebeau, fondateur du label Tôt ou Tard : "Tôt ou Tard a toujours été, depuis sa création en 1996 un espace de totale liberté. Nous découvrons, nous aimons et soutenons les artistes sans contraintes. Nous sommes en quête permanente de talents, de personnalités, de projets, mais nous ne sommes que des accélérateurs, un artiste reste le seul artisan de ce qui lui arrive. L'appui des radios dans ce métier est indispensable, sans elles, le succès est plus qu'incertain. Nous nous associons aujourd’hui à Virgin Radio pour que cette opération donne leurs chances à de jeunes artistes".

Comment participer :

Entre le 29 mars et le 21 avril : Il suffit d'envoyer sa maquette composée de deux titres (dont un obligatoirement en français), avec une vidéo et une bio de présentation, via un formulaire disponible sur le site virginradio.fr.

11 villes participent à ce concours national : Lille, Lyon, Strasbourg, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Montpellier, Clermont-Ferrand et Paris.

Les internautes et le Jury Virgin Radio (composé de cinq membres dont Roberto Ciurleo, Directeur Délégué de Virgin Radio et Vincent Frèrebeau, Directeur du label Tôt ou Tard) voteront pour leur artiste préféré.

Le 19 juin, aura lieu la révélation des 11 candidats retenus pour la phase finale (un par ville). A l'issue de la compétition, le gagnant recevra le Trophée "Virgin Radio Project" lors d'une cérémonie qui se tiendra à Paris le 3 juillet, diffusée en Facebook Live. Il remportera la diffusion de son titre sur l'antenne de Virgin Radio, ainsi que la signature avec le label Tôt ou Tard.