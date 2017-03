Ce qui attend les 7 candidats de Top Chef ce mercredi sur M6...

Présenté par Stéphane Rotenberg ce mercredi 8 mars à 21 heures sur M6 : Top Chef. Avec Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège. 7 candidats encore en lice.

Première épreuve : Qui peut battre Philippe Etchebest ? Au cours de cette épreuve emblématique de Top chef, Philippe Etchebest va affronter en cuisine tous les candidats encore en lice… avec moitié moins de temps qu’eux ! Il fera à la fois face aux brigades d’Hélène Darroze et de Michel Sarran, mais ce que le chef ne sait pas, c’est que les candidats de sa propre brigade vont eux aussi participer à l’épreuve en cachette, et tenter de battre leur chef. Le thème : réaliser un plat gastronomique à base de pâtes et séduire un jury composé de deux grands chefs Meilleurs Ouvriers de France, Michel Roth et Dominique Toulousy. Ils gouteront à l’aveugle les plats et établiront un classement. Alors les élèves parviendront-il à dépasser le maître ?

Pour la deuxième épreuve, l’un des chefs français les plus renommés prend les commandes : Yannick Alléno, triplement étoilé. Il lance un défi de taille aux candidats : réaliser des plats au visuel incomparable. Car les créations des candidats seront toutes photographiées ! A la clé, le plus beau cliché sera publié dans le célèbre magazine culinaire du chef Alléno. S’ils veulent avoir une chance d’être publié et ne pas finir en dernière chance, les candidats devront faire preuve d’une irréprochable maîtrise d’exécution.

L’épreuve de dernière chance opposera les candidats qui ne sont pas qualifiés. Cette semaine, le défi sera de réaliser un plat gastronomique original autour de la noix de Saint Jacques. A l’issue de cette épreuve jugée à l’aveugle, un des chefs de brigade éliminera sans le savoir l’un des siens.