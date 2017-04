7 à 8 Life ce dimanche : sujets sur les vêtements en location, et les enfants livrés à eux-mêmes.

Produit par Elephant et Cie et présenté par Harry Roselmack dès 17h15 ce dimanche 2 avril sur TF1 : le magazine hebdomadaire Sept à Huit Life.

Au sommaire :

- Fringues à volonté : Reportage de Mathieu Benoist, Vincent Barral, Mathieu Huou et Cédric Corre. Et si vous louiez vos vêtements plutôt que les acheter ? Depuis quelques mois, une nouvelle tendance est en train de voir le jour sur internet dans le domaine de la mode : des sites de location de vêtements, notamment par abonnement. Comment ça marche ?

- Les enfants perdus : Reportage de Lamia Belhacene et Bertrand Bolzinger. Ils seraient une centaine, les plus jeunes n'ont que 9 ans. Des enfants livrés à eux-mêmes, souvent drogués à la colle, sont arrivés à Paris depuis le Maroc via l'Espagne, il y a quelques semaines. Aucun adulte ne les accompagne. Ils survivent en volant de la nourriture, des téléphones portables et en dormant dans des squats ou des voitures Autolib. Entre compassion et peur, les riverains du quartier de la Goutte d'or réclament une solution pour ces enfants perdus.

- Le village des vacances : Reportage de Lily Eclimont et Vincent Ferreira. Le concept est à mi-chemin entre le gîte rural et le club de vacances... En pleine forêt, des centaines de cottages disséminés autour d'un immense complexe aquatique. Apparu aux Pays-Bas à la fin des années 1960, Center-parcs compte aujourd'hui cinq villages en France. Lily Eclimont et Vincent Ferreira ont exploré les coulisses du parc des "Trois forêts" en Moselle, où 600 nouvelles familles viennent chaque semaine passer leurs vacances.

Crédit photo © Julien Cauvin.