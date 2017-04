A voir ce lundi soir : A l'état sauvage avec Laure Manaudou et Mike Horn.

M6 diffuse ce lundi à 21 heures A l'état sauvage avec Laure Manaudou. Accompagnée évidemment de Mike Horn. Un document tourné au Botswana.

Rappel du concept : "Ils sont célèbres… chanteurs, comédiens, humoristes… Leur vie est confortable et citadine. Pour la 1ère fois de leur vie, ils vont vivre une expérience totalement inédite et particulièrement difficile : le temps d’une semaine, un artiste célèbre va vivre le quotidien hors norme du plus grand explorateur du monde : Mike Horn. Avec À l’État sauvage, vous allez découvrir un nouveau visage d’une personnalité que vous pensiez bien connaître…"

Première femme à tenter l'expérience, Laure Manaudou, 30 ans, va devoir repousser ses limites et se dépasser physiquement et mentalement. Mike Horn lui a donné rendez-vous en Afrique australe, plus précisément dans la bande de Caprivi sur le fleuve Kwando, au cœur du royaume des animaux les plus dangereux au monde. Pendant 5 jours et 4 nuits, elle va devoir surmonter ses peurs et faire face aux nombreux dangers de la faune.

Mike Horn va emmener Laure Manaudou dans la bande de Caprivi, aux confins de l'Afrique, au cœur de la région du Zambeze entre la Namibie, le Botswana, la Zambi et l'Angola. Ensemble, ils vont parcourir 130 kilomètres sur la terre et sur l'eau en seulement 5 jours pour descendre la rivière Kwando. Ils ne pourront compter que sur leur courage et leur pirogue, surnommée « Maroco » et devenue leur meilleure amie. Indispensable à leur survie, elle sera également leur pire ennemie car elle pèse plus de 350 kilos.

Dans ce périple au beau milieu d'une réserve sauvage, Laure Manaudou et Mike Horn ne seront pas seuls. Ils seront au contact des animaux les plus sauvages d'Afrique, notamment le mammifère le plus meurtrier et le plus agressif d'entre eux, l'hippopotame, responsable de la mort de plus de 200 personnes par an. Face à de tels animaux, aucune marge d'erreur est possible. Après avoir traversé la rivière Kwando en pirogue, Laure Manaudou et Mike Horn vont ensuite traverser la savane sous une chaleur de 40 degrés et survivre dans cette nature hostile, peuplée d'éléphants, de singes, de lions, de léopards, de zèbres ou de serpents (comme les Black Mamba)... Au deuxième jour de leur expédition, Mike Horn et Laure Manaudou vont se retrouver face à un troupeau de 200 éléphants, un spectacle aussi extraordinaire que menaçant.