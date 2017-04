Abus de confiance, les maîtres de l'arnaque ce soir sur C8.

Ce vendredi 28 avril en première partie de soirée sur C8, Julien Courbet plonge au coeur des plus grandes histoires d’escroquerie, d’imposture ou de braquage.

Un programme présenté ainsi par le diffuseur :

"Vous allez découvrir comment les génies de la manipulation ont préparé leurs stratagèmes les plus osés. Vous verrez qu’ils n’ont reculé devant aucun défi pour parvenir à leurs fins… Il va vous dévoiler les secrets de ces maîtres de l’illusion qui ont berné leurs victimes parfois riches et célèbres. Il vous racontera le parcours étonnant et méconnu de celles et de ceux qui ont pris tous les risques pour tromper la police, la justice et les médias pendant des années, avant d’en payer le prix…

Vous revivrez l’incroyable braquage qui a frappé Kim Kardashian. La star américaine s’est fait braquer neuf millions d’euros de bijoux en plein Paris, au coeur de la nuit. C’est le plus grand braquage de star jamais commis en France.

Vous verrez comment Gilbert Chikli a détourné huit millions d’euros en inventant l’arnaque au président. L’escroc a volé des banques et de grandes entreprises avec pour seules armes un téléphone et sa force de persuasion.

Vous allez découvrir l’histoire de Lord Edward Davenport, l’aristo de l’arnaque. Sa vie de fêtard décadent n’était qu’une immense supercherie qui a coûté plus de dix millions d’euros à ses victimes.

Guy Ribes est sans doute le plus grand faussaire de France. Il a peint des centaines de tableaux en imitant le style des maîtres de la peinture. Il a trompé les experts les plus réputés. Ses toiles se sont vendues dans le monde entier."