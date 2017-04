A voir dès 22h25 ! ARTE diffuse ce soir le documentaire inédit "Tarzan, aux sources du mythe".

Forgé sur le mythe de l’enfant sauvage, le personnage imaginé en 1912 par l’Américain Edgar Rice Burroughs continue d’irriguer tout le champ de la culture populaire. Un documentaire annoncé captivant, autour d’un héros légendaire.

En héros de légende, innocent et pur, la figure de Tarzan a traversé depuis plus d’un siècle les générations, déclinant ses incroyables aventures dans le vaste champ des modes d’expressions de la culture populaire. Vedette de cinéma dès 1918 avec Tarzan chez les singes, le seigneur de la jungle s’est taillé une place de roi dans l’imaginaire collectif au travers d’une multitude de romans, films, séries télé, bandes dessinées et même jeux vidéo. Il a dû aussi s’adapter aux exigences de chaque époque, en butte par exemple à partir des années 1950 aux ligues de vertu ou au code Hays qui a régi le cinéma américain et censurent aussi bien sa nudité que ses scènes d’amour en dehors des liens du mariage.

Analysée par des spécialistes (historiens du cinéma, enseignants, journalistes), commentée par des réalisateurs (David Yates pour son Tarzan, sorti en 2016; Hugh Hudson pour Greystoke) et des acteurs (Christophe Lambert, notamment), l’histoire de ce héros pas comme les autres est retracée avec un choix exceptionnel d’archives et d’extraits de films.

Documentaire de Robert de Young et Eric Ellena.