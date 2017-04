Audience du Grand débat à 11 diffusé hier sur BFMTV et CNews.

C'était l'événement politique de la journée d'hier, mardi 4 avril 2017 : un débat réunissant sur BFMTV, CNews et RMC les onze candidats à la Présidence de la République. Une première dans notre pays. Aux manettes, Jérôme Revon.

Ce programme a largement débordé sur l'horaire initial : commencé à 20h40, il s'est achevé près de 4 heures plus tard ! Bon pour la part d'audience mais pas pour la moyenne du nombre de téléspectateurs.

Médiamétrie a communiqué à 11 heures les chiffres très attendus : un cumul de 6.3 millions de personnes devant les deux chaînes. BFMTV est évidemment très loin devant sa concurrente du groupe Canal+. 5.5 millions Vs 800.000...

Ce jeudi, ce sont les flèches de Philippe Poutou envers Marine Le Pen et François Fillon qui font beaucoup parler. Pour Le Parisien, le candidat d'extrême-gauche est le gagnant de la soirée avec Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le quotidien juge que les plus décevants sont Jacques Cheminade, Jean Lassalle et François Asselineau...