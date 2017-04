Bande-annonce du film Free Fire.

FREE FIRE dégaine sa bande-annonce.

Sortie du film le 14 juin au cinéma.

Avec Sharlto Copley, Armie Hammer, Brie Larson, Cillian Murphy, Jack Reynor.

Une vente d’armes clandestine doit avoir lieu dans un entrepôt désert. Tous ceux qui y sont associés se retrouvent face à face : deux Irlandais (Cillian Murphy, Michael Smiley), Justine (Brie Larson), l’intermédiaire, et le gang dirigé par Vernon (Sharlto Copley) et Ord (Armie Hammer). Mais rien ne se passe comme prévu et la transaction vire à l’affrontement. C’est désormais chacun pour soi… pour s’en sortir, il va falloir être malin et résistant.

Réalisé par Ben Wheatley.