Wrestlemania diffusé en quasi direct cette nuit, avec Bill Goldberg, Brock Lesnar, The Undertaker.

Cette nuit du dimanche 2 au lundi 3 avril 2017, préparez-vous pour le plus grand événement catch de l’année qui réunit la crème des Superstars de la WWE sur la « Plus Grande Scène de Toutes »… WrestleMania !

John Cena, Roman Reigns, Goldberg, Triple H, Brock Lesnar, The Undertaker, Charlotte Flair, Sasha Banks, Bray Wyatt, Dean Ambrose, Kevins Owens, ils sont tous présents pour écrire une nouvelle page de l’histoire ! Mais qui entrera dans la légende ?

A partir de 01h10, vivez la 33e édition en quasi-direct et en exclusivité sur AB1 ! Pour cette occasion, Christophe Agius et Philippe Chéreau commenteront depuis l’enceinte du Camping World Stadium d’Orlando en Floride.

Au programme notamment, Goldberg Vs Brock Lesnar et le vétéran The Undertaker Vs Roman Reigns.