Box-office USA : Baby Boss devance de peu La belle et la bête, Ghost in the shell déçoit.

Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2017.

Production animée Dreamworks, BABY BOSS s'empare de la tête du classement. Environ 49 millions de dollars de recettes. Visible dans 3800 cinés.

Le phénomène BEAUTY AND THE BEAST se place en deuxième position, pour son 3ème week-end en salles. Encore 47.5 millions de $ de recettes, ce qui fait un incroyable cumul de 395 millions en 17 jours ! Les recettes mondiales dépassent déjà 875 millions de dollars. Le budget, hors gros frais marketing, est estimé à 160 millions. Énorme jackpot financier en vue.

GHOST IN THE SHELL se positionne sur la dernière marche du podium. Ce long-métrage porté par Scarlett Johansson récolte 19 millions de $ de recettes. C'est bien médiocre si on compare avec le budget XL : 110 millions,non inclus les frais promo. En 2014, Lucy de Luc Besson avait débuté avec 44 millions de $ en 3 jours.

POWER RANGERS recule au 4ème rang avec 14.5 millions de recettes, soit 65 en 10 jours.

KONG complète le top 5. Ce film cumule désormais 148 millions de dollars de recettes. 406 millions sur la planète pour un budget de production de 1485 millions.