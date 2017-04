Ce jeudi sur 6ter avec Faustine Bollaert : La colo, comme si vous y étiez.

Ce jeudi 6 avril en première partie de soirée sur 6ter, avec Faustine Bollaert.

Numéro inédit du magazine Départ Immédiat. Direction une colonie de vacances (de l’association OVAL), à “La Chataigneraie” de Belle-Île-en-mer, à la rencontre de l’équipe d’animateurs et des enfants pour découvrir la colo comme si on y était

" Vous avez toujours rêvé de vous transformer en petite souris pour savoir ce que font vraiment vos enfants lorsqu’ils sont en colonie de vacances ? Alors ne manquez surtout pas Départ Immédiat : Faustine Bollaert vous emmène à Belle–île-en-mer, en Bretagne. Pendant une semaine, nos caméras ont suivi, jour et nuit, la vie de 56 enfants âgés de 7 à 17 ans et de leurs animateurs. Et vous allez voir qu’en colo on rit souvent, on se dispute aussi, on pleure parfois mais surtout on s’amuse beaucoup loin des parents ! La colo, c’est aussi apprendre à vivre ensemble et à se soutenir. Une expérience unique dont vous serez les témoins privilégiés. "

Un documentaire produit par Patrick Spica Prod.

Réalisation : Géraldine Bévière en collaboration avec Laetitia Buchon et Graziella Downiee.