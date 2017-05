Ce qui attend les naufragés de The Island ce lundi 15 mai sur M6.

Sixième soirée, ce lundi 8 mai sur M6, avec les naufragés de la saison 3 de la télé réalité The Island. Un programme suivi par 2.4 millions de téléspectateurs ces dernières semaines. Sans éclat donc.

Rappel du concept : 22 hommes et femmes vont tenter de survivre pendant 28 jours dans des conditions extrêmes, loin de leur confort moderne, sans nourriture, sans eau et sans téléphone. Ils sont seuls et doivent se filmer eux-mêmes.

Ce soir :

Episode 11 (21h05) : Les naufragés du groupe de 15 sont à bout et ne supportent plus leur plage infestée de moucherons. 4 éclaireurs, François Aurélien Jérémie et Martin, sont donc partis chercher une nouvelle plage. Mais après 48 h d’absence, ne les voyant pas revenir dans les temps, le groupe resté sur le camp a décidé de partir lui-même en quête d’un eldorado. Déçus, avec le sentiment d’avoir été abandonnés, ils sont bien loin d’imaginer que les 4 éclaireurs ont en fait, fait la connaissance d’autres naufragés…

Episode 12 : Pour la 1ère fois, les 18 naufragés sont réunis et ont décidé de la plage où installer leur camp…mais la vie en communauté est un vrai challenge ! Et les conditions difficiles de survie mettent chaque jour un peu plus les nerfs à vif. Aussi quand il faut réorganiser un nouveau camp pour la 4ème fois de l’expérience, le cœur n’y est plus et la fatigue a pris le dessus...