Ce qui attend les naufragés de The Island ce lundi 22 mai sur M6.

Nouvelle soirée, ce lundi 22 mai sur M6, avec les naufragés de la saison 3 de la télé réalité The Island. Un programme suivi par 2.4 millions de téléspectateurs ces dernières semaines.

Rappel du concept : 22 hommes et femmes vont tenter de survivre pendant 28 jours dans des conditions extrêmes, loin de leur confort moderne, sans nourriture, sans eau et sans téléphone. Ils sont seuls et doivent se filmer eux-mêmes.

Ce soir :

Episode 1 : Il n'y a plus qu'un seul et même groupe de 18 naufragés sur The Island. Leur priorité, trouver à manger car les ressources s'amenuisent et les corps lâchent, surtout pour Romain le plus sportif d’entre eux, qui n’arrive plus à se mettre debout… Une expédition de la dernière chance est lancée pour trouver du manioc avec Didier, Cyril, Claire et Jérémie… sans cet aliment riche en énergie, la suite de l’expérience est compromise pour certains…alors arriveront-ils à trouver du manioc ?

Episode 2 : Les expéditions manioc s’enchaînent et ne se ressemblent pas…à presque 3 semaines du début de l’expérience, les naufragés sont irritables et tout devient prétexte à tensions, même quand il s’agit de sauver le groupe de la famine. Heureusement que l’île offre parfois de jolies surprises comme une rencontre inattendue avec un prédateur impressionnant… Et alors que l’expérience touche à sa fin, les naufragés reçoivent un message de Mike Horn qui les laisse sans voix : ils vont devoir retrouver la civilisation par leurs propres moyens car il ne viendra pas les chercher…