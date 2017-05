Ce qui attend les naufragés de The Island ce lundi 8 mai sur M6.

Cinquième soirée, ce lundi 8 mai sur M6, avec les naufragés de la saison 3 de la télé réalité The Island. Un programme suivi par 2.2 à 2.4 millions de téléspectateurs ces dernières semaines. Sans éclat donc.

Rappel du concept : 22 hommes et femmes vont tenter de survivre pendant 28 jours dans des conditions extrêmes, loin de leur confort moderne, sans nourriture, sans eau et sans téléphone. Ils sont seuls et doivent se filmer eux-mêmes.

Ce soir :

Episode 9 (21h05) : Les naufragés sont à la moitié de l’expérience. Le petit groupe de 5 personnes tente tant bien que mal de survivre mais entre les pluies, la faim, les nuisibles voraces et la fatigue, rien ne va plus. Les problèmes de santé se multiplient et pourraient bien provoquer une évacuation. Seul moyen de s’en sortir, obtenir enfin le feu. Mais vont-ils y arriver ?... En attendant, il est question d’un départ collectif… Du côté du grand groupe, la cohésion n’est toujours pas là et chaque initiative créée des tensions. Pourtant, à ce stade, il est impératif de s’organiser pour économiser ses forces. Alors ce grand groupe trouvera-t-il enfin une certaine unité ?

Episode 10 : Dans le grand groupe, la décision a été prise de quitter cette plage infestée de moucherons tropicaux et de partir en quête de l’eldorado qu’ils cherchent tant depuis 2 semaines. 4 éclaireurs ont donc pour mission de partir vers le nord explorer les côtes. Une exploration qui ne doit durer que 24h… mais les choses ne vont pas se passer comme prévu…