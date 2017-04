Ce soir sur RMC Découverte : Mitterrand, le bâtisseur de mystères.

De l'Arche de la Défense à l'Opéra Bastille, en passant par la Pyramide du Louvre, chacun de ces édifices constitue une pièce du puzzle mitterrandien. Ces réalisations hors-du-commun témoignent de ce Paris voulu par François Mitterrand.

Dès le début de son septennat, il a mené une politique de grands travaux dans le domaine culturel. En quatorze ans de présidence, il a lancé 11 projets. Un documentaire diffusé ce mardi à 20h50 sur RMC Découverte décrypte chacun de ces édifices dont le coût des travaux est estimé à plusieurs milliards d'euros. Le plus vaste et le plus coûteux de ces projets parisiens étant celui de la Grande Bibliothèque. D'autres constructions parisiennes tels que les célèbres colonnes de Buren ou encore le monument des Droits de l'Homme installé sur le Champs de Mars témoignent de l'ambition architecturale du président.

Architectes, journalistes et hommes politiques proches de Mitterrand tels que Jack Lang, Michèle Cotta, Jean-Louis Bianco, ou encore Marie de Hennezel, viendront apporter leur éclairage sur les desseins du bâtisseur.

Un 52 minutes réalisé par José Fosse.