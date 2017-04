CNN lance l'expérience interactive “Explore: Parts Unknown”.

CNN lance “Explore: Parts Unknown”, une déclinaison numérique immersive de l’émission “Parts Unknown”. Elle offrira aux internautes la possibilité de suivre les trajets empruntés par le chef américain Anthony Bourdain au cours des huit saisons de son émission primée aux Emmy Awards.

Cette nouvelle plateforme digitale mobile first sera l’occasion de découvrir l’univers de l’écrivain et figure emblématique de la scène gastronomique à travers quatre thématiques : EAT, DRINK, KNOW, GO. Plus qu’un simple guide de voyages culinaires, le public pourra vivre une véritable expérience interactive et retrouver les personnes rencontrées dans l’émission, des vidéos originales et des anecdotes insolites.

Le site “Explore: Parts Unknown” propose :

• Des vidéos exclusives : une web-série inédite de 7 épisodes intitulée "Catalunya: The Return"

• Perfect Day : une rubrique rédigée par des contributeurs locaux sur les meilleurs endroits à visiter

• Hotel Bar Diaries : un florilège des bars d'hôtels incontournables à travers le monde

• Recipes : les origines, l’histoire et la recette des plats concoctés dans l’émission "Parts Unknown"

• Bourdain’s Field Notes : le carnet de voyage d’Anthony Bourdain

• Destination Fact Sheets : les conseils et astuces pour "voyager comme Bourdain"

Parmi les premières destinations à parcourir dès à présent : Hanoï, Las Vegas, Koreatown (LA), Manille, Buenos Aires, Londres, les Cyclades, le Sénégal, Madagascar, la Colombie, la Corée du Sud… De nouveaux lieux seront à explorer au fil des semaines.

A l’instar de Great Big Story, “Explore : Parts Unknown” est un site numérique autonome de CNN qui permettra aux internautes de prolonger l’expérience au-delà de la série télévisée. Le contenu généré est le fruit d’un partenariat éditorial établi entre CNN, Anthony Bourdain et Roads & Kingdoms.