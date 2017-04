Constifiente, le pigeon d'avril de l'enseigne Éléphant Bleu (vidéo).

Quelques graines de Constifiente déposées autour des véhicules en stationnement suffisent à occasionner, après consommation, une constipation passagère chez les pigeons et ainsi réduire la quantité de leurs déjections sur les carrosseries automobiles.

Afin de faire découvrir cette innovation, Eléphant Bleu mènera ce samedi 1er avril prochain une vaste opération d'échantillonnage sur pare-brises en Ile-de-France,

Les destinataires de ces échantillons constateront rapidement qu'il s'agit d'une blague sympathique organisée par la marque Eléphant Bleu et son agence Serviceplan afin de leur faire bénéficier d'une promotion exclusive et les mener jusqu'à leur centre de lavage le plus proche.