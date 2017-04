Découvrez Hanoï à travers l'objectif d'instagrameurs, ce samedi sur CNN International.

Prisée par les touristes français, Hanoï est la capitale du Vietnam où s’entrechoquent architecture coloniale et modernité urbaine. Elle connaît d’ailleurs un développement fulgurant et se classe parmi les économies les plus importantes de toute l’Asie.

Avec #MYHANOI, les téléspectateurs de CNN International plongeront ce soir à la découverte de cette ville aux mille facettes à travers l’objectif de six instagrameurs locaux.

Au programme de cette émission inédite : trésors cachés, sites historiques, bons plans et lieux incontournables. Voyagez de façon inédite avec # MYHANOI, ce samedi 1er avril à 20h30 sur CNN International.

@phamhaduylinh : Le photojournaliste Linh Pham capture des moments de la vie quotidienne des locaux.

@javierpuigsaura : L’expatrié Javier Saura donne sa vision de la ville à travers ses portraits authentiques.

@caracat : Passionnée d’architecture, la graphiste Lan Chi Tran, emmène les équipes de CNN au cœur du vieux Hanoï pour ensuite s’adonner à une sortie en vélo près de West Lake.

@bienontheroad : Bien Nguyen dévoile ses meilleures adresses cachées pour boire un bon café, la culture du café étant la base de la vie vietnamienne.

@haithanhptw & @maikaelan : Maika Elan et Hai Thanh, photographes primés de profession, dévoilent leurs endroits locaux préférés.

