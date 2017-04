Demi-finales des Coupes d'Europe de rugby les 22 et 23 avril sur France 2 et France 4.

Depuis le début de cette saison 2016/2017, France 2 et France 4 ont proposé, comme chaque année, de vivre en direct, à chaque tour, les plus belles affiches de la Champions Cup et de la Challenge Cup. Place désormais aux demi-finales.

En Challenge Cup, France 4 proposera de vivre en direct, le samedi 22 avril à partir de 20h50, la demi-finale opposant le Stade Rochelais, actuel leader du TOP 14, à Gloucester Rugby.

Dimanche 23 avril, France 2 prendra le relais, à partir de 15h50, pour la demi-finale de Champions Cup opposant l'ASM Clermont Auvergne au Leinster Rugby.

Commentaires samedi : Laurent Bellet et Jérôme Cazalbou.

Commentaires dimanche : Matthieu Lartot et Raphaël Ibanez, accompagnés de Clémentine Sarlat pour les interviews en bord de terrain.