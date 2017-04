Document diffusé ce soir : La guerre des pro et anti-avortement.

A voir sur Planète C.I. ce lundi en première partie de soirée. Deuxième numéro de Sous le radar, par les producteurs de Cash Investigation.

Clips chics et ultra-modernes, applications dernier cri, campagnes numériques humoristiques, aujourd’hui les militants anti-ivg utilisent des méthodes beaucoup plus subtiles qu’autrefois pour se faire entendre. Internet est leur nouveau terrain de jeu et leurs actions se multiplient pour atteindre les jeunes gens d’aujourd’hui.

Finis les enchaînements dans les salles d’attente des centres IVG, finie la violence à l’encontre des médecins avorteurs, finie la culpabilisation à outrance des femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse, la guerre menée par les anti-ivg se joue dorénavant sur les réseaux sociaux où ils aimeraient apparaître plus modérés que leurs aînés.

Mais le sont-ils vraiment ? Leurs visages sont-ils si différents par rapport à ceux de la vieille garde ? « Sous le radar » a enquêté sur ces nouveaux combattants qui agissent parfois masqués pour mieux tromper les femmes.

Face à eux, comment réagissent le gouvernement et le planning familial chargés d’appliquer la loi Veil ? Quelles parades mettent-ils en place ? Remportent-ils toutes les batailles ?

Etonnamment, c’est la société civile qui s’avère être le plus en pointe pour lutter contre ces nouveaux militants 2.0. Sur la toile, nombre de jeunes femmes et jeunes hommes répondent pied à pied aux anti-avortements, parfois avec drôlerie. Leur imagination et créativité sont sans limite. La nouvelle guerre des anti et pro avortement, un combat vieux comme le monde mais une lutte en perpétuelle mutation.