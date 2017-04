Ce vendredi 7 avril, France 3 diffusera à 20h55 le documentaire musical inédit "Charles Aznavour, l'intégrale" puis le film "Un taxi pour Tobrouk" à 22h50.

Ambassadeur de la chanson française, Charles Aznavour est l’artiste français vivant le plus connu et reconnu à travers le monde. À travers des documents d’archives rares, « Charles Aznavour, l’Intégrale » retrace en images et en musique, l’ensemble de sa carrière: ses débuts difficiles, sa rencontre avec Edith Piaf, ses premiers pas avec Pierre Roche, sa rencontre avec le public et avec le succès.

Tout au long de ce documentaire, Charles Aznavour se raconte avec émotion et interprète ses plus grands succès parmi lesquels : « Que c’est triste Venise », « La Mama », « Je n’ai rien oublié », « Les comédiens », « Paris au mois d’Août », « Il faut savoir », « Hier encore », « Sa jeunesse », « Les émigrants », « Comme ils disent »…

Monstre sacré de la chanson française, son talent s’étend aussi au septième art. Avec plus de 50 films a son actif, Aznavour s’est hissé parmi les grands acteurs du cinéma français, avec notamment « Un taxi pour Tobrouk », « Tirez sur le pianiste », ou encore « Le temps des Loups ».

Crédit photo © Ibach Télévision