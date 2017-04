Documentaire suivi d'un concert de Kendji Girac ce mardi soir sur CStar.

Les nombreux fans de l'artiste Kendji Girac ont rendez-vous sur CStar pour une soirée spéciale ce mardi 4 avril. Programmation dès 20h50 du document "Ensemble avec Kendji : la story de sa tournée", suivi d'un concert donné au Forest de Bruxelles l'hiver dernier.

Le diffuseur présente ainsi cette soirée :

"Après un premier album vendu à plus d'un million d’exemplaires, un deuxième album à plus de 800 000 exemplaires et une tournée jouée à guichets fermés, Kendji vous raconte l'année qui a précédé son concert à l’Accor Arena le vendredi 10 mars. Un moment de vie qui restera gravé pour lui et son public.

Et la vie, Kendji la célèbre chaque seconde, il la communique intensément à la ville comme à la scène. En chantant ses origines, il est venu peupler notre quotidien jusqu’à devenir un véritable phénomène. Un phénomène qui s’inscrit dans une modernité et une authenticité, étroitement liée au parcours atypique d’un musicien devenu la locomotive d’une famille qui s’agrandit un peu plus chaque jour : ses musiciens, son public, sa génération, et les autres... Kendji : un chef de file qui s’inscrit dans son époque avec son quotidien, ses codes, son environnement, son rythme. Nous l’avons suivi durant plus d’une année, en répétitions de sa tournée, lors de ses premiers Zéniths, à la confection de sa statue au musée Grévin, et à la rencontre de son public sur les routes de France... Le film présenté ici illustre la dimension humaine et sociale de Kendji, sa capacité à capter les gens : le Musicien, l’Homme, l’Icône.

Ce documentaire de 26 minutes qui nous entraîne en exclusivité dans les coulisses de la tournée de Kendji, sera suivi de son concert, à guichets fermés, enregistré les 10 et 11 novembre au National Forest. "