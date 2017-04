En direct sur France 2, Canal+ et RMC, la très belle affiche Monaco - PSG.

La Ligue de Football Professionnel ne pouvait rêver mieux comme affiche de la finale de la Coupe de la Ligue ce samedi soir : le tenant du titre PSG, avec son armada de stars, et Monaco,bien parti pour remporter le championnat 2016/2017.

Une rencontre diffusée en direct et sur France 2 et sur Canal+ (pour les abonnés). Prise d'antenne à 20h45 sur le service public et dès 20h30 sur Canal.

A noter, si vous êtes en voiture par exemple, que le match est aussi à suivre en direct et en intégralité sur RMC, avec Gilbert Brisbois et Jean-Michel Larqué, commenté par Jean Rességuié et Georges Quirino. Dès le coup de sifflet final, les réactions des principaux acteurs en direct de l’enceinte lyonnaise et le débrief de cette affiche avec Gilbert Brisbois, Ali Benarbia et Daniel Riolo.

C'est la première Finale nationale du football français disputée en dehors de la région parisienne. Direction le Parc OL à Lyon, à guichets fermés. Près de 58.000 spectateurs, dont au moins 12.000 supporters du Paris Saint-Germain et 6000 de l'AS Monaco selon la LFP.