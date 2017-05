Entrée Libre avec Joey Starr ce lundi sur France 5.

Sur France 5 à 20h20 ce lundi 8 mai, Claire Chazal reçoit le comédien et chanteur Joey Starr.

I AM NOT YOUR NEGRO. JoeyStarr prête sa voix au documentaire de Raoul Peck consacré à l'écrivain américain James Baldwin, I Am Not Your Negro. Entrée Libre a rencontré le réalisateur, qui revisite dans ce film les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours de ces dernières décennies, à travers les figures de Martin Luther King, Medgar Evers, Malcom X.

TOUCHEZ PAS AU GRISBI. JoeyStarr est un admirateur du comédien Jean Gabin. Touchez pas au Grisbi, de Jacques Becker ressort en salles en version restaurée. Des dialogues cultes (en argot), un rôle de gangster pour Jean Gabin : un classique du cinéma français !

DEPARDIEU CASE AVEC SAPIN. JoeyStarr et Gérard Depardieu ont partagé l’affiche du film La Marque des Anges. Le dessinateur Mathieu Sapin a passé « cinq années dans les pattes » de Gérard Depardieu. Portrait en bande dessinée du plus célèbre des acteurs français. .

