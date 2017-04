Foot et sexe : enquête ce samedi dans L'Équipe.

Quand le sexe sème la pagaille dans le foot français...Dossier spécial ce samedi dans l'hebdomadaire L'Équipe Mag, vendu avec le quotidien sportif.

Sextapes, déballages, chantages, accusations d’agressions... Toutes ces menaces pèsent désormais sur les footballeurs, fortunés et célèbres de plus en plus tôt, et objets de considérables sollicitations féminines.

Très accessibles via les réseaux sociaux, souvent aveuglés par leur libido, peu éduqués en France sur les risques liés au sexe, ces joueurs deviennent parfois des cibles.