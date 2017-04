Avant-hier, France Télévisions a remporté le prix de l'annonceur de l'année décerné par le Club des Directeurs Artistiques.

Le groupe a été distingué parmi plus de 600 candidats comme l’annonceur ayant fait preuve du plus de créativité et d'audace, est-il communiqué par le groupe audiovisuel public qui souligne que cette distinction salue les travaux réalisés pour l'ensemble des marques de France Télévisions.

L’agence Movement a également reçu deux prix pour la marque franceinfo, offre média global d’information en continu éditée conjointement par France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA : - prix de l’habillage global de chaîne - prix du design global de marque.

Le Club des Directeurs Artistiques a pour mission de remarquer et d’encourager le bel ouvrage, de promouvoir et de célébrer les talents. De donner à voir, inspirer les créatifs issus de la publicité et des filières des Arts Appliqués.