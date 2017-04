France Télévisions et les organisations de producteurs signent 3 accords.

Il est communiqué que dans le prolongement de l’Accord entre France Télévisions et les organisations de producteurs signé le 10 décembre 2015 et du Contrat d’objectifs et de moyens signé entre France Télévisions et l’Etat le 20 décembre 2016, France Télévisions et les organisations de producteurs ont signé des accords pluriannuels d’investissement pour les trois genres suivants : l’animation, le documentaire et le spectacle vivant.

Ces accords s’inscrivent dans le cadre général de l’engagement de France Télévisions dans la création, sur la base de l’augmentation de 5 % du montant plancher porté de 400 à 420M€ d’investissement et du taux de contribution de 20 % de son chiffre d’affaires, et des équilibres décrits dans le COM 2016-2020.

Ils traduisent l’ambition de France Télévisions de proposer une offre forte et diverse de programmes de création, sur ses antennes et ses plateformes numériques portée par un engagement important dans le préfinancement des œuvres et un partenariat renforcé avec la production indépendante.

Ils permettent ainsi de donner une visibilité au secteur de la production sur le volume d’investissement de France Télévisions jusqu’en 2020, mais également de s’assurer que France Télévisions disposera des droits d’exposition lui permettant de valoriser ces investissements au travers d’une offre optimisée qui peut rencontrer tous les publics à la fois sur les chaînes du bouquet et les plateformes numériques.