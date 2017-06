Geneviève de Fontenay, Andréa Ferréol et Liliane Rovère guests de La Minute Vieille le 12 juillet.

Le module court humoristique La minute vieille revient sur Arte du 3 juillet au 3 septembre à 20h50 sur ARTE.

Des rediffusions mais aussi quinze épisodes inédits.

Dans leur décor de vacances, les comédiennes Anna Strelva, Michèle Hery, Claudine Acs et Sophie Sam enchaînent les blagues salaces. Elles s’entoureront de Geneviève de Fontenay, Liliane Rovere et Andréa Ferréol dans un épisode inédit diffusé le 12 juillet.

Pour revoir les autres personnalités ayant participé à la série : Bernadette Lafont, Anémone et Judith Magre les 9 et 10 juillet, Michel Galabru, Claude Brasseur et Michel Robin le 11 juillet.

Crédit photo © Christophe BRACHET - MONVOISIN PRODUCTIONS / MOTHER PRODUCTIONS /FTV