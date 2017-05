Hero Corp saison 5 dès le mercredi 24 mai sur France 4.

A découvrir dès le mercredi 24 mai à 22h45 sur France 4 (trois épisodes à la suite) : la saison 5 de la série française Hero Corp. 7 x 26 minutes plus un final de 55 minutes.

Transition entre les saisons 4 et 5 : Un an après… Le gouverneur Jacques Distinct a été élu maire de Montréal. En quelques jours, il fait plier la ville et instaure un régime de terreur. Menés par Duco, un civil, John et les anciens de Hero Corp réussissent à faire échouer ses plans et à l’abattre. Nacheem, le représentant des civils, met en place les accords de Montréal, qui donnent les pleins pouvoirs aux super-héros dans l’espoir de bâtir une paix durable. Mais la rébellion s’installe et le pays est divisé en deux : la ville, avec l'agence Hero Corp, les super-héros et les rares civils accrédités ; au-delà du mur de protection, avec le reste de la population qui survit dans le monde sauvage.

Résumé : Montréal. L’agence Hero Corp et ses super-héros sont les maîtres de la ville. L’atmosphère semble apaisée. Mais en sortant de la cité pour une mission de routine, John, Doug, Mique et Stan réalisent qu’au-delà des remparts de protection, tout n’est pas si simple : les habitants du monde sauvage vivent dans la misère, sont exploités et semblent détester les super-héros. De retour à l’agence, John et ses amis constatent qu’ils ne sont pas les bienvenus, et la traque commence… Contraints de se cacher, ils rencontrent Calvin qui accepte de les guider vers une ville mystérieuse habitée par des rebuts de la société chassés par la population. Ils y retrouvent de vieilles connaissances…

Réalisé et écrit par Simon Astier.

Produit par Calt production.