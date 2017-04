J'irai danser à Orlando, par le journaliste Philippe Corbé.

Les éditions Grasset publieront début mai le livre J'irai danser à Orlando, un essai signé du journaliste Philippe Corbé.

Pulse, 12 juin 2016. Quarante-neuf morts sur la piste de ce night-club de Floride. Quarante-neuf garçons et filles qui voulaient seulement danser, abattus pour avoir commis le crime d’être homosexuels. Tous ne l’étaient pas, d’ailleurs, mais tous en étaient coupables selon le meurtrier, qui a cette nuit-là perpétré le premier assassinat de masse homophobe de l’histoire.

"Philippe Corbé, correspondant de RTL à New York, prend aussitôt un avion pour Orlando. Cet acte si révélateur d’une violence contemporaine déchaînée le bouleverse. Il veut voir. Il va voir. Il voit. Et voici un récit aussi implacable qu’émouvant. A la relation de ce qu’il observe et entend, de la solidarité la plus touchante aux déclarations les plus agressives, du désespoir des uns aux rumeurs des autres (« l’assassin serait homosexuel », comme si c’était un argument contre les victimes), il mêle des souvenirs de jeunesse, se remémorant les tyrans de cours de récré, les ferme ta grosse gueule pédale, les hargneux, tous ceux qui veulent écraser les espoirs de bonheur, à commencer par ces lieux tranquilles, d’Orlando à Paris, de Sydney à Beyrouth.

« Quartier gay », cela veut simplement dire des refuges pour retrouver des semblables. Et c’est bien pour cela que ceux qui s’y rendent sont menacés. Ce que leurs ennemis veulent anéantir, c’est toute possibilité d’amour. Sous les pulsations de la musique couvent les pulsations de la haine. J’irai danser à Orlando est le premier livre sur cette tuerie dans une Amérique devenue ivre de destruction".