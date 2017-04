L'élection de Mister Tahiti en direct sur France Ô le 29 avril.

Alexandre Taliercio et Hinarere Taputu (Miss Tahiti 2014 et 1ère dauphine de Miss France 2015) présenteront le vendredi 28 avril, heure locale, l'élection de Mister Tahiti. Retransmission en direct de Papeete sur France Ô, à partir de 7h30 le samedi 29 avril.

"Douze des jeunes hommes les plus sexy de Polynésie française vont s’affronter pour remporter le titre de « Mister Tahiti 2017 » et tenter ainsi de devenir l’ambassadeur le plus glamour de leur fenua (pays) ! Défilés, chorégraphies, démonstrations de talents individuels, ils feront tout pour vous offrir du très grand show".

Terainui, 29 ans, 1m73

Ariihee, 18 ans, 1m79

Damien, 22 ans, 1m77

Maravai, 19 ans, 1m80

Mickaël, 29 ans, 1m80

Kevin, 25 ans, 1m82

Alma, 21 ans, 1m85

Karl, 21 ans, 1m84

Temehau, 19 ans, 1m88

Tahakii, 19 ans, 1m87

Kuaoleni, 23 ans, 1m87

Kaise, 24 ans, 1m89

Crédit photo © Megasmedia - Ora Concept.