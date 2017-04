L'intégrale de la saga Matt Helm, avec Dean Martin, diffusée dès ce vendredi.

OCS Géants présente tous les vendredis d’avril à 20h40, l’intégrale des aventures du célèbre espion Matt Helm… Au cœur des années « Bondmania », Matt Helm en est une parodie et devient ainsi une figure des années disco. Bien que les films soient tirés d’une série de livres écrits par Donald Hailton, Matt Helm n’a que peu de rapport avec son homologue littéraire. Adapté au cinéma tour à tour par Phil Karlson et Henry Levin, Dean Martin incarne le rôle vedette entre 1966 et 1969. Il nous séduit avec son humour décalé et son attitude de crooner… I

MATT HELM AGENT TRÈS SPÉCIAL vendredi 7 avril

1966 - de Phil Karlson

Avec Dean Martin, Stella Stevens et Daliah Lavi

Un agent secret américain est éliminé par une ravissante jeune femme employée par le redoutable Tung-Tze. Ce malfaiteur ambitieux est parvenu à détourner des missiles américains qu’il décide de pointer sur des cibles stratégiques afin de demander une rançon. Les services secrets font alors appel à Matt Helm, agent spécial, qui profitait d’un repos bien mérité en compagnie d’une charmante créature. L’agent est aussitôt la cible de complots par les employés de Tung-Tze. Avec l’aide de la belle et dangereuse Tina Batori, Matt Helm va tenter de déjouer le plan diabolique du dangereux criminel.

Premier volet d’une série de films parodiant ouvertement les James Bond, cette comédie pleine d’action est portée par un Dean Martin nonchalant à souhait.

BIEN JOUÉ MATT HELM vendredi 14 avril

1966 - de Henry Levin Avec Dean Martin et Ann-Margret

Une mystérieuse organisation élimine un par un les agents de l’ICE. Même le rusé Matt Helm semble faire partie des victimes. Mais les apparences sont trompeuses : l’agent qui se fait passer pour mort, travaille en réalité en secret pour mettre fins aux plans du diabolique Julian Wall. Ce mégalomane, bien décidé à conquérir le monde, a fait enlever Norman Solaris, un scientifique à l’origine d’une arme très puissante. Wall, en possession de l’engin, menace de détruire Washington. Pour retrouver la trace du scientifique, Matt Helm rencontre sa fille, la ravissante Suzie, bien décidée à l’aider.

MATT HELM TRAQUÉ vendredi 21 avril

1967 - de Henry Levin Avec Dean Martin et Senta Berger

Un prototype de soucoupe volante a été mis au point par les Etats-Unis et ne peut être piloté que par une femme. Lorsque Sheila Sommers effectue le vol d’essai, l’appareil est détourné par José Ortega grâce à un puissant aimant et atterrit au Mexique. Ortega s’attaque à Sommers et la laisse inanimée dans le désert. Une fois retrouvée, elle explique ses mésaventures. L’agent secret Matt Helm est chargé de retrouver la soucoupe volante. Accompagné de Sheila, qui se fait passer pour sa femme, Helm est non seulement confronté à l’homme de main d’Ortega, Quintana, mais aussi à une espionne ennemie, Francesca Madeiros, et à un assassin nommé Nassim.

MATT HELM RÈGLE SES COMPTES vendredi 28 avril

1969 - de Phil Karlson Avec Dean Martin, Elke Sommer et Sharon Tate La nouvelle mission de Matt Helm s’annonce compliquée. L’agent du contre-espionnage américain est chargé par le gouvernement de mettre la main sur le comte Contini qui a provoqué une crise financière mondiale en dérobant en or l’équivalent d’un milliard de dollars. Le temps presse : il n’a que deux jours pour atteindre sa cible. La maladresse de sa partenaire, l’espionne britannique Freya Carlson, va plus d’une fois le gêner. Il va devoir déjouer la vigilance des gardes du corps du comte, de très belles et redoutables filles qui manient les armes comme personne.