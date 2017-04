La chaîne ARTE s'est dotée d'une nouvelle identité visuelle.

Il y a quelques jours, ARTE a lancé son nouvel habillage, signé par l’agence britannique The Partners. A l’antenne comme sur Internet, l’identité visuelle de la chaîne est désormais déclinée sous la forme d’un « aimant culturel ».

Depuis 25 ans, communique la chaîne franco-allemande, ARTE donne à voir avec enthousiasme et engagement la vie artistique et le patrimoine culturel d’Europe et d’ailleurs. Dans cet esprit, la chaîne est devenue une référence et un pôle d’attraction pour la diversité culturelle sous toutes ses formes. Le nouvel habillage est la transposition visuelle de l’identité particulière d’ARTE. Cet habillage s’articule autour du logo qui agit comme un aimant. Textes et images glissent sur l’écran pour venir se plaquer contre lui, comme attirés par une force magnétique.

Développée sous la responsabilité de Cécile Chavepayre, directrice artistique d’ARTE depuis mai 2012, la nouvelle identité graphique a été conçue et réalisée par l’agence britannique The Partners, sous la direction de Stuart Radford. Cette équipe a travaillé pour la BBC, la National Gallery ou le Museum of Modern Arts (MoMA).

Le nouvel habillage sera enrichi par l’introduction progressive de nouveaux éléments jusqu’en décembre 2017.

"Nous avons choisi l’agence anglaise The Partners, séduits par leur concept fort et finalement assez évident, qui fait d'ARTE comme un "aimant à culture en Europe". Il y a dans cet habillage une dimension poétique, une respiration qui incite à prendre son temps, à prendre le temps de rêver, de comprendre et d’oublier, radicalement à contre-courant de la frénésie ambiante, mais aussi un engagement très fort et assumé dans un contexte politique particulier, c’est simple et osé à la fois." Cécile Chavepayre, Directrice artistique d'ARTE.