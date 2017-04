La chanteuse Stone livre son autobiographie.

Dans les années 70, elle était une des artistes les plus populaires en France. Son duo avec Eric Charden enchaînant les gros succès tels que L'avventura et Made in Normandie.

Stone livre aujourd'hui son autobiographie. Un bouquin de près de 400 pages, en vente en milieu de semaine.

Les éditions Robert Laffont présentent ainsi le livre :

"Il suffit d'une discussion avec un producteur de Polydor au Bus Palladium et d'une rencontre avec un certain Éric Charden pour que le destin de Stone bascule. À 18 ans, elle enregistre quatre titres sur un 45 tours et retrouve sa frange blonde affichée en 4 × 3 sur les Champs-Élysées ! Trop heureuse d'échapper au joug paternel, « la petite Stone » passe sans transition du statut de fan inconditionnelle de l'émission « Salut les copains » à celui de star... côtoyant soudainement ses idoles.

Dès lors, tout s'enchaîne très vite : mariage atypique, tournées incessantes, promotions dévorantes et le tourbillon des années 1970 avec l'incroyable succès de 45 tours puis de la comédie musicale Mayflower.

Mais la gloire et le luxe d'une vie hors norme et (trop ?) insouciante ne font pas tourner la tête de Stone. Après son divorce d'avec Éric Charden, elle enregistre la face B de sa vie avec Mario d'Alba. Entre galas et théâtre, cette végétarienne convaincue se consacre à ses trois enfants, défend de justes causes et se passionne pour des sujets aussi variés que le jeûne, la communication avec l'au-delà ou l'écologie selon Pierre Rabhi."