La nouvelle saison d'Alice Nevers dès le jeudi 27 avril sur TF1.

Nouvelle saison de la série ALICE NEVERS à partir du jeudi 27 avril 2017 à 21 heures sur TF1.

Avec : Marine Delterme (Alice Nevers), Jean-Michel Tinivelli (Fred Marquand), Gary Mihaileanu (Djibril Kadiri), Guillaume Carcaud (Victor Lemonnier), Daniel-Jean Colloredo (Légiste), Karina Testa (Léa Delcourt), Mas Belsito (Adam Chahine)...

Produite par Ego Productions.

Compte à rebours pour Alice ! Pour adopter Ada, il va falloir prouver à l’assistante sociale qu’elle forme un couple solide avec Marquand. Mais Léa Delcourt ne veut pas perdre l’homme qu’elle aime. Que va-t-il se passer entre les deux femmes ? Victor et Djibril sauront-ils épauler leurs supérieurs ? L’arrivée d’un nouveau légiste risque de tout bouleverser... Jusqu’où cette aventure va-t-elle les emporter ?

Vincent Mouluquet, producteur : "Nous avions laissé les téléspectateurs sur le retour mystérieux du docteur Chahine (Mas Belsito). Il réapparaît dans la vie d’Alice et soulève beaucoup de doutes chez la jeune femme. Mais surtout, le point de départ de cette nouvelle saison est marqué par l’attachement d’Alice envers la petite Ada (Médina Diarra). Elle refuse de la laisser retourner au Nigéria et épouser un avenir sombre. Une seule solution s’offre à elle : l’adoption. Mais cette décision aura de nombreuses conséquences. L’assistante sociale va imposer un ultimatum à Alice. Si elle veut adopter Ada, elle doit prouver une relation sentimentale stable et se marier. Mais avec quel homme ? Alice va-t-elle jouer de ses charmes pour reconquérir Marquand ? Comment parviendra-t-elle à l’impliquer dans ce projet de mariage ? Du côté de Marquand, la situation est complexe car Léa (Karina Testa) est toujours présente dans sa vie…"

Crédit photo © Christophe Charzat - TF1.