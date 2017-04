La prestation puissante de Nicola Cavallaro lors des auditions de The Voice ! (vidéo)

Parmi les meilleures auditions entendues hier, samedi 1er avril, lors du Prime de The Voice, celle de Nicola.

Ce jeune talent a repris Fallin, grand classique d'Alicia Keys. Et les quatre fauteuils se sont retournés. M. Pokora, Florent Pagny, Mika et Zaiz voulaient Nicolas dans leur équipe. Il sera coaché pour les battles par Zazie, qui avait buzzé dès la première seconde.

Ci-dessous, son passage sur le plateau..

Cet italien de 25 ans est étudiant en médecine et a été parachutiste dans l'armée italienne. Il est resté dans l'armée une année. Nicola a vécu une histoire d'amour avec une française et espère que celle-ci va voir son passage dans The Voice.