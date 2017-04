La saison 5 inédite de Saving Hope dès le 25 avril sur Série Club.

La saison 5 inédite de la série américaine Saving Hope sera diffusée chaque mardi à 20h50, dès le 25 avril sur Série Club.

Trois épisodes à la suite.

Le début : Après l'attaque de Crenshaw lors du dîner de remise des Bourses, Alex et Charlie sont interpelés par Grace, une jeune serveuse. C'est elle qui a reçu la balle destinée à Charlie. Coïncidence : c'est la seconde fois que Grace et Alex se trouvent prises dans une fusillade au même moment. La mère de Grace est persuadée qu'elle porte malheur à sa fille mais Alex la convainc du contraire. Charlie ressent des douleurs dans le bras et Dawn se retrouve contrainte de l'opérer.

Avec Erica DURANCE (Dr Alex Reid), Michael SHANKS (Dr Charlie Harris), Huse MADHAVJI (Dr Shahir Hamza), Julia TAYLOR-ROSS (Dr Maggie Lin), Kim SHAW (Dr Cassie Williams), Wendy CREWSON (Dr Dana Kinney), Benjamin AYRES (Dr Zachary Miller), Kevin MCGARRY (Doctor Destiny), Masa LISDEK (Grace) et Jared JOSEPH (Dr Manny Palmer)