La série américaine This Is Us en version française dès ce jeudi sur Canal+.

Créée par Dan Fogelman, le drama choral This Is Us met en scène la vie familiale et professionnelle de plusieurs individus qui ont pour point commun d'être nés le même jour.

Ecrite avec justesse et humour, magnifiquement interprétée, cette série nord-américaine raconte la vie de personnages terriblement attachants qui vont s'installer longtemps dans la vie et le cœur des spectateurs.

A voir sur Canal+ dès ce jeudi 6 avril à 21 heures.

Format 18 x 52'.

Avec Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Chris Sullivan, Susan Kelechi Watson et Ron Cephas Jones.

Le début : Jack fête son anniversaire avec sa femme Rebecca, enceinte de triplés. Alors que l’accouchement devait avoir lieu six semaines plus tard, les bébés s’annoncent, et le couple se rend d'urgence à l’hôpital. Randall, qui fête lui aussi son anniversaire, vient de retrouver l’adresse de son père biologique qui l’avait abandonné à sa naissance. Le jour de son anniversaire, Kevin traverse une crise existentielle et quitte avec fracas le tournage d’une sitcom où il tient le rôle principal. Il rejoint sa sœur jumelle, Kate, qui se débat avec ses problèmes de poids.