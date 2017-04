La série inédite L'exorciste dès le 3 mai sur Série Club.

Considéré comme l’un des meilleurs films d’horreur jamais réalisé (2 Oscars et 4 Golden Globes), L’Exorciste effraie les spectateurs du monde entier depuis plus de 40 ans. Cette année, L’Exorciste revient nous faire frémir. Avec Geena Davis, Alfonso Herrera et Ben Daniels.

Première diffusion française de cette série dès le 3 mai à 23h10 (déconseillée aux moins de 16 ans).

À première vue, la famille Rance est une famille américaine typique tout ce qu’il y a de plus normale. Mais les apparences sont parfois trompeuses...

Après avoir subi un traumatisme crânien, le père de famille Henry Rance est en voie de guérison. Il est souvent confus et victime d’absences. Suite à un grave accident de voiture, la sœur aînée Katherine vit recluse et déprimée. Elle quitte rarement sa chambre. Casey, la plus jeune sœur, est une adolescente pleine de vie, mais son comportement devient de plus en plus hostile. Angela Rance, épouse dévouée et mère aimante, décèle de nombreux indices, signes qu’une entité démoniaque s’est introduite chez elle. Une force grandissante qui menace ses enfants.

Désespérée, elle demande de l’aide au Père Tomas Ortega, le jeune prêtre à la tête de sa paroisse. Progressiste, ambitieux et compatissant, il mène en apparence une vie paisible jusqu’à l’appel au secours d’Angela. Lui aussi témoin de phénomènes étranges et lugubres, l’homme de foi se met en quête de réponses. Dans sa recherche, il croise la route du Père Marcus Lang, un exorciste, qui lui est déjà apparu en rêve. Le jeune prêtre naïf est alors confronté à un personnage très dur et acharné. Au service du Vatican depuis l’enfance, les méthodes peu conventionnelles du Père Marcus ne font pas l’unanimité. Malgré leurs différences, Tomas et Marcus décident de s’allier. Ils deviennent l’unique espoir de la famille Rance face à une force diabolique. Une entité ayant déjà compromis l’Eglise et qui menace son existence même.

Créée par Jeremy Slater.