Le grand débat sur BFMTV et CNews : les règles et sujets abordés ce soir.

BFMTV et Cnews créent l'événement ce mardi 4 avril, avec la diffusion en première partie d'un débat avec les onze candidats à la Présidence de la République, depuis La Plaine Saint-Denis. Très vraisemblablement le seul, Jean-Luc Mélenchon ne comptant pas participer à celui organisé par France 2 le jeudi 20 avril.

Laurence Ferrari et Ruth Elkrieff seront à la tête de ce débat qui sera également diffusé sur la radio RMC.

Malgré une longueur d'environ 3h30 (20h40 à minuit environ, avec une page de publicité), le temps de parole de chacun sera court. Forcément, avec plus d'une dizaine de candidats, ça dépassera à peine le quart d'heure (17 minutes).

Temps de réponse de 90 secondes par personne. Par ailleurs, chacun aura une minute d'introduction puis une minute de conclusion.

Selon Le Parisien, Ruth Elkrief et Laurence Ferrari n’interrogeront les postulants que sur trois grands thèmes : "l’emploi, le terrorisme et le modèle social avec des questions sur les retraites et les services publics. Au milieu, un passage sur la moralisation de la vie publique pourrait animer les débats".

De gauche à droite, après tirage au sort :

François Fillon,

Jean-Luc Mélenchon,

Jean Lassalle,

Nathalie Arthaud,

Marine Le Pen,

Benoît Hamon,

Jacques Cheminade,

Philippe Poutou,

Emmanuel Macron,

Nicolas Dupont-Aignan,

François Asselineau.