Le Groupe Altice proposera à partir de juin une chaîne de TV internationale 100% cuisine.

Le Groupe Altice proposera à partir de juin prochain une chaîne de TV internationale 100% cuisine distribuée en France, au Portugal, en Belgique et au Luxembourg.

Avec MY Cuisine, Altice lance une nouvelle chaîne de TV et inaugure simultanément un nouveau concept entièrement dédié à la cuisine qui intègre la création d'un nouveau magazine et toutes ses déclinaisons digitales dont une application mobile et un blog de recettes.

Il est communiqué qu'Altice s'appuie sur le succès des grandes chaînes de cuisine à travers le monde pour construire un nouveau média international de référence avec une double ambition pour MY Cuisine : proposer les meilleurs programmes en développant sa production en propre ou via des partenariats prestigieux ; devenir un véritable média 360°, présent à l'international en télévision, en presse magazine et en numérique.

MY Cuisine sera distribuée, lors de son lancement, en exclusivité par SFR en France, ainsi qu'en Belgique et au Luxembourg.

Alain Weill, CEO des activités medias du Groupe Altice, souligne : « Alors que la thématique cuisine suscite de plus en plus l'engouement du public et alors qu'il n'existait plus de chaîne thématique dédiée, je suis heureux que nous soyons à l'origine d'une nouvelle chaîne de cuisine, divertissante et internationale, qui a pour ambition de devenir la référence en la matière à l'image du succès des chaînes du groupe ».