Le tennis à l’honneur les 22 et 23 avril sur France 4 et France Ô.

Le tennis sera à l’honneur sur France Télévisions les samedi 22 et dimanche 23 avril.

Pour lancer la saison de terre battue un peu plus d’un mois avant Roland-Garros, France 4 proposera de vivre en direct la meilleure demi-finale et la Finale du Monte-Carlo Rolex Masters.

Pour sa part, France Ô sera aux côtés de l’Equipe de France de Fed Cup, en direct de Roanne, pour faire vivre les différents matches du barrage décisif qui opposera les Bleues à l’Espagne pour le maintien en groupe mondial.

Tennis Fed Cup - France / Espagne - Match de barrage :

Samedi 22 avril. A partir de 14h en direct sur France Ô, les deux premiers simples.

Dimanche 23 avril. A partir de 12h en direct sur France Ô, les matches décisifs (un ou deux simples, puis le double en cas d’égalité à l’issue des simples).

Pierre-Etienne Léonard et Arnaud Di Pasquale seront aux commentaires de ces matches depuis la Halle Vacheresse à Roanne.

Monte-Carlo Rolex Masters - Demi-Finale et Finale :

Stan Wawrinka, Novak Djokovic, Milos Raonic et Dominic Thiem seront de la partie et tenteront de briser l'hégémonie de Rafael Nadal, tenant du titre et vainqueur du tournoi à 9 reprises entre 2005 et 2016.

Samedi 22 avril. Demi-finale à partir de 13h30 ou 15h30 (selon l'affiche) en direct sur France 4.

Dimanche 23 avril. Finale à partir de 14h30 en direct sur France 4.

Commentaires : Lionel Chamoulaud et Mickaël Llodra.