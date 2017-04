Les grands meetings des 11 candidats avant le 1er tour : dates de diffusion sur LCP - Public Sénat.

Du lundi 10 au vendredi 21 avril, les chaînes parlementaires Public Sénat et LCP-Assemblée nationale diffuseront chaque jour à midi (Public Sénat) et 14H10 (LCP-Assemblée nationale) les grands meetings de tous les candidats à la Présidentielle suivi d’un décryptage animé en alternance par Oriane Mancini (Public Sénat) et Ludovic Fau (LCP-Assemblée nationale) avec des éditorialistes de la presse quotidienne nationale et régionale.

PUBLIC SÉNAT (12H)

Lundi 10 Avril : Philippe POUTOU, Nouveau Parti Anticapitaliste (Rennes, différé du 8 Avril)

Mardi 11 Avril :François ASSELINEAU, Union Populaire Républicaine (Lille, différé du 10 Avril)

Mercredi 12 Avril : Jacques CHEMINADE, Parti solidarité et progrès (Villefontaine, différé du 11 Avril)

Jeudi 13 Avril : Emmanuel MACRON, En Marche ! (Pau, différé du 12 Avril)

Vendredi 14 Avril : François FILLON, Les Républicains (Toulouse, différé du 13 Avril)

Lundi 17 Avril : Jean-Luc MÉLENCHON, La France insoumise (Toulouse, différé du 16 Avril)

Mardi 18 Avril : Marine LE PEN, Front National (Paris Zénith, différé du 17 Avril)

Mercredi 19 Avril : Benoît HAMON, Parti socialiste (Toulouse, différé du 18 Avril)

Jeudi 20 Avril : Nicolas DUPONT-AIGNAN, Debout le France (Paris, différé du 19 Avril)

Vendredi 21 Avril : Nathalie ARTHAUD, Lutte ouvrière (Lille, différé du 19 Avril)

LCP-ASSEMBLÉE NATIONALE (14H10)

Lundi 10 Avril : Nathalie ARTHAUD, Lutte ouvrière (Marseille, différé du 8 Avril)

Mardi 11 Avril : Philippe POUTOU, Nouveau Parti Anticapitaliste (Rennes, différé du 8 Avril)

Mercredi 12 Avril : Benoît HAMON, Parti socialiste (Villeurbanne, différé du 11 Avril)

Jeudi 13 Avril : Jean-Luc MÉLENCHON, La France insoumise (Lille, différé du 12 Avril)

Vendredi 14 Avril : Jean LASSALLE

Dimanche 16 Avril : François ASSELINEAU, Union Populaire Républicaine (Lille, différé du 10 Avril)

Lundi 17 Avril : Jacques CHEMINADE, Parti solidarité et progrès (Villefontaine, différé du 11 Avril)

Mardi 18 Avril : Emmanuel MACRON, En Marche ! (Bercy, différé du 17 Avril)

Mercredi 19 Avril : François FILLON, Les Républicains (Lille, différé du 18 Avril)

Jeudi 20 Avril : Marine LE PEN, Front National (Marseille, différé du 19 Avril)

Vendredi 21 Avril : Nicolas DUPONT-AIGNAN, Debout le France (Paris, différé du 19 Avril)

Sous réserve de modifications des organisateurs.