Le sommaire de Taratata ce vendredi sur France 2.

Nouveau numéro de TARATATA ce vendredi dès 22h45 sur France 2.

Autour de Nagui :

MATTHIEU CHÉDID, entouré d’OXMO PUCCINO et FATOUMATA DIAWARA, nous présentera son nouvel album dédié au Mali. Ils interpréteront ensemble « Bal de Bamako », véritable pépite afro-pop, avant de proposer une reprise inattendue de « Sauver l’amour », de Daniel Balavoine.

JAMES BLUNT interprètera son nouveau single « Love me Better », extrait de son 5ème album, « The Afterlove ». Il a invité pour la première fois à la télévision française la jeune chanteuse britannique, JASMINE THOMPSON, dont les vidéos cumulent déjà plusieurs dizaines de millions de vues. Ensemble, le duo offrira une version inédite du tube de Lukas Graham, « 7 years ».

Le groupe canadien BLEEKER enflammera le plateau avec son single « Highway ».

Enfin GAÉTAN ROUSSEL & RACHIDA BRAKNI alias LADY SIR présenteront leur premier album et revisiteront avec KEREN ANN le titre mythique des Doors « People are strange ».

Chacune de ces performances sera ponctuée par des confidences des invités sur les moments forts ayant jalonné leur carrière, mais aussi des parenthèses musicales acoustiques inédites.

Crédit photo © Gilles Gustine - France 2.