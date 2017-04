Les reportages de Sept à Huit diffusés ce dimanche sur TF1.

Dimanche 9 avril 2017 à 17h15 sur TF1, place à Sept à Huit Life. Produit par Elephant et Cie. Présenté par Harry Roselmack.

DANGEREUX RITUEL : Pour Steven et Maël, élèves de Terminale, c’est un rituel à chaque veille de vacances : ils se rassemblent avec des milliers d’autres lycéens sur une place du centre de Rennes pour boire de l’alcool. On a baptisé ce phénomène : « soirée cartable ». Certains jeunes, la plupart mineurs, s’alcoolisent au point de perdre conscience et finissent aux urgences. Auprès des lycéens, des pompiers et des policiers qui tentent de confisquer les bouteilles d’alcool. Sept à Huit est au cœur de ces soirées qui inquiètent parents et autorités.

ZÉRO DÉCHET : La ville de Roubaix a lancé un défi à ses habitants : réduire leurs déchets ménagers au minimum, pendant un an. Faire la chasse aux emballages est une préoccupation écologique et aussi économique : dans l’une des villes les plus pauvres de France, changer sa façon de consommer permet de diminuer ses dépenses.

LES ENFANTS DE YOUTUBE : Ce week-end se déroule à Paris le Salon Vidéo City, une sorte de Festival de Cannes des stars du web. Aux côtés des Youtubers vedettes que sont Enjoy Phœnix, Norman ou Cyprien, l'événement ressemblera aussi de très jeunes phénomènes du web. Car de plus en plus d'enfants, ou de parents de tout-petits, créent désormais leur chaîne sur YouTube. Des Vlogs, ou blogs Vidéo, qui racontent leur quotidien et fédèrent parfois des centaines de milliers d'abonnés. Un univers nouveau où le marketing est très présent.

LE SERIAL KILLER : Todd Kohlhepp, un agent immobilier de 45 ans, est peut-être l’un des pires tueurs en série de l’histoire des Etats-Unis. Arrêté en novembre 2016 après avoir enlevé et séquestré une jeune femme, il a depuis avoué les meurtres d’au moins sept personnes. Des crimes, dont les plus anciens remontent à près de quinze ans, pour lesquels Todd Kohlhepp n’avait jamais été suspecté...

UN GOÛT DE DICTATURE : Dans une semaine se tiendra en Turquie un référendum qui vise à modifier la Constitution du pays pour donner davantage de pouvoirs au Président. Depuis 9 mois, suite à une tentative de putsch contre le gouvernement, Erdogan entend bien démontrer qui est l’homme fort de « la Nouvelle Turquie ». Dans les jours suivants, le coup d’Etat manqué, les autorités turques ont entrepris une série d'arrestations et de renvois au sein des forces armées, militaires, gendarmes, policiers, mais aussi au sein de l'enseignement, de la justice, ou des médias… La société civile vit dans la crainte de ce pouvoir de plus en plus totalitaire.

L’ÎLE DU PARADIS : Fernando de Noronha : un nom peu connu, qui fleure bon le bout du monde. Cette île brésilienne, située à 400 km des côtes, est un confetti paradisiaque au milieu de l’océan Atlantique. Pour préserver ce sanctuaire naturel, où les fonds sous-marins sont exceptionnels, les habitants ont inventé leurs propres règles, qui n’existent nulle part ailleurs au Brésil. Tout y est très contrôlé : le nombre d’habitants, de voitures, mais aussi la fréquentation touristique : les visiteurs sont sous haute surveillance !

12 FEVRIER : La vie de Julie Bourges, 20 ans, a basculé le 12 février 2013. Ce jour-là, elle est grièvement brûlée lors du carnaval de son lycée. Coma, greffes, rééducation, la jeune femme raconte son histoire en photos sur Instagram, où elle trouve le soutien de milliers d’internautes. Son compte, « Douze février » est aujourd’hui suivi par plus de 35.000 personnes. Une communauté admirative, qui l’a aidé à se reconstruire et à changer son regard sur la vie.