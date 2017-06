Extrait de 3 minutes du film La planète des singes - Suprématie.

Découvrez un extrait de 3 minutes du film américain La planète des singes - Suprématie.

Un long-métrage visible début août dans les salles.

Les Singes et César sont sauvagement attaqués par une armée humaine. A la tête de celle-ci, un colonel impitoyable qui prône leur destruction. Déchiré entre ses instincts les plus sombres et sa volonté de protéger les siens, César construit sa vengeance. Le duel entre les deux leaders déterminera le destin de chaque espèce et l’avenir de la planète.

Un film de Matt Reeves.

Avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Judy Greer, Karin Konoval, Amiah Miller, et Terry Notary.