Nouvelle saison de Gaycation dès ce soir sur Viceland, à 21 heures.

Dans la première saison de cette série documentaire, l’actrice américaine Ellen Page et Ian, son meilleur ami, sont partis à la rencontre des communautés LGBTQ aux quatre coins du monde. En Jamaïque, ils ont exploré l’impact de l’héritage colonial sur la communauté homosexuelle. Au Japon, ils ont constaté l’inexistence d’un cadre légal protégeant les communautés LGBTQ. Ils ont parcouru les États-Unis pour observer un pays à deux vitesses. Et, au Brésil, ils sont partis enquêter sur les raisons du taux d’homicide élevé sur les personnes LGBT.

Dans cette seconde saison, le duo reprend la route pour explorer de nouveaux pays dont la France. Ellen et Ian vont approfondir leurs connaissances sur la façon dont les communautés LGBTQ portent leur identité à travers le monde.

Episode 1 (ce 05.04) : Ce premier épisode débute en Floride. Ellen et Ian rendent hommage aux 49 victimes de la fusillade du 12 juin 2016 à Orlando en rencontrant les survivants de cette tragique tuerie, comme Angel Santiago et Demii Cache. Cet attentat est considéré comme l’un des crimes homophobes les plus graves de l’histoire américaine.

Episode 2 (le 12.04) : Ellen et Ian prennent ensuite la direction de l’Ukraine. Deux ans après la révolution, ils rencontrent des activistes LGBTQ qui se battent pour la reconnaissance de leur statut dans une nation post-soviétique. Ils visitent un club queer de Kiev et assistant également à un show de drag-queens.

Episode 3 (le 19.04) : Ellen et Ian partent explorer l’Inde avec des guides locaux issus des communautés LGBTQ pour tenter de comprendre comment le pays peut continuer son évolution tout en maintenant des traditions bien ancrées. Ce paradoxe des mœurs indiennes provoque une stigmatisation de ces communautés dans tout le pays.

Episode 4 (le 26.04) : Ian se rend seul dans le sud des États-Unis afin d’y découvrir le quotidien des communautés LGBTQ. Il parcourt le Mississippi, l’Alabama, la Louisiane, le Texas et la Géorgie, des Etats qui restent très conservateurs.

Episode 5 (le 03.05) : Ian finit son périple en France. Il visite Paris, une ville qu’il a connu étudiant, pour enquêter sur les luttes quotidiennes et méconnues de la population LGBTQ. Il découvre ainsi la liberté procurée par les quartiers comme le Marais mais également les difficultés rencontrées par ces communautés, hors de la capitale.