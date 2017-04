Où voir le marathon de Paris ce dimanche à la télé ?

Dimanche 9 avril, 41ème marathon de Paris. 57 000 participants, avec plus de 145 nationalités, prendront part au marathon cette année. Le parcours s’étendra sur 42.195 kilomètres, et partira de l’Arc de Triomphe pour arriver Avenue Foch, en passant par les quais de Seine, le Bois de Vincennes et le Bois de Boulogne.

Pour cette 41ème édition, le vainqueur de l’an passé Cybrian Kotut (Kenya) tentera de faire le doublé, un exploit qui n’a plus été réalisé depuis celui du Britannique Steve Brace en 1990.

L'événement est à suivre, pour les abonnés, sur Eurosport 2 dès 8h30. Bruno Cuaz et Jean-Baptiste Protais seront aux commentaires de la course.

Le marathon sera visible en clair sur France 3. De 8h10 à 10h50 environ. Commenté par Patrick Montel et Bernard Faure. Moto avant : Stéphane Diagana. Moto arrière : Pierre - Etienne Léonard.