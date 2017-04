Parigo, nouveau magazine régional sur France 3, dédié aux transports en Ile-de-France.

Dès le samedi 22 avril sur France 3 Paris - Ile de France.

Dans le prolongement du 12/13 à 12h05, la chronique Transportez-moi se transforme en magazine et change de nom. Une nouveauté de 13 minutes intitulée Parigo, et présentée par Bertrand Lambert.

Ce magazine dédié aux transports en Ile-de-France informe, décrypte et pose des questions pour faciliter le quotidien de chacun, quelque soit son mode de transport. Bertrand Lambert se fait porte-parole des usagers, aussi bien auprès des politiques que de la RATP ou de la SNCF. Il se fait également pédagogue avec des séquences inédites, en coulisses, pour que chacun puisse comprendre les contraintes et la réalité des uns et des autres, côté passager mais aussi côté opérateur.

Au sommaire du 1er numéro : Quels rôles, quels usages pour la vidéo surveillance dans les transports ?

► Du côté des automobilistes : La vidéo verbalisation à Paris ou encore à Yerres. Les caméras du périph’ et des autoroutes pour améliorer l’info circulation (bison futé, sytadin…) et le trafic routier en temps réel.

► Du côté des transports en commun : La vidéo dans le métro, les bus, les trains, les gares et son développement pour faire diminuer l’insécurité ou pour aider à la bonne gestion de la ligne (ex : les lignes automatiques)

► Cadre légal de ses caméras. Le point sur l’utilisation et la conservation de ces images.