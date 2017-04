Part d'audience historique pour C à vous sur France 5.

Hier, mercredi 5 avril 2017, l'Access de France 5 a réalisé de nouveaux records, communique la chaîne :

> C dans l’air présenté par Caroline Roux a réalisé un nouveau record de saison en part d'audience avec 16.2%. 1 700 000 téléspectateurs. Le thème abordé était : "Débat : 6 à l'attaque, 5 en défense" avec Christophe Barbier, éditorialiste à L’Express, Pascal Perrineau, politologue, Raphaëlle Bacqué, grand reporter au Monde, Carole Barjon, chef du service politique intérieur de l'Obs.

> C à vous présenté par Anne-Sophie Lapix a réalisé une nouvelle part d’audience historique en recueillant 7.5% pour 1 300 000 téléspectateurs. Anne-Sophie et sa bande recevaient Antonin André, Jean-Michel Aphatie, Pierre Benichou et Gonzague Saint Bris.